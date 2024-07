Insediato in Sardegna il nuovo Consiglio direttivo della Cri

Si è insediato il nuovo Consiglio direttivo della Croce Rossa in Sardegna dopo le elezioni del 16 giugno scorso. Ne fanno parte il presidente Sergio Franco Gennaro Piredda, il vice Alessandro Tetti e il vice della sezione Giovani, Giovani Simone Taglioli, il consigliere Dario Puligheddu e la consigliera Marina Soro.

Al suo secondo mandato e già commissario regionale della Cri, il presidente ha annunciato che intende lavorare per la diffusione dei principi e valori umanitari, la tutela della dignità umana e il diritto alla salute, l'adattamento ai cambiamenti climatici e il superamento delle emergenze.

Sarà inoltre promossa un'unica linea di azione volta all'applicazione dei regolamenti e delle norme vigenti, per una consapevole sinergia che porti all'attuazione della mission di Croce Rossa.



