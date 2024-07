Calcio: Barone, campione del mondo 2006, in staff del Cagliari

C'è anche un campione del mondo azzurro del 2006 nello staff tecnico del neo allenatore del Cagliari Davide Nicola, in arrivo domani pomeriggio a Elmas. È Simone Barone, tra l'altro anche ex rossoblu: sarà uno dei due collaboratori del tecnico appena arrivato dall'Empoli insieme a Manuele Cacicia. La preparazione atletica sarà affidata a Gabriele Stoppino, coadiuvato da Mauro Baldus e Vitantonio Pascale, che si occuperà del recupero infortuni.

Nel ruolo di preparatore dei portieri arriva Lorenzo Squizzi, da giocatore estremo difensore del Chievo. L'area della match analysis sarà curata da Federico Barni con cui collaboreranno Davide Marfella e Giovanni Venturella per le riprese tattiche.





