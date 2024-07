Una nuova moto d'acqua per la Guardia Costiera di La Maddalena

La Guardia Costiera di La Maddalena ha una nuova unità navale: alla Capitaneria di porto è stata infatti assegnata una moto d'acqua che potrà essere usata insieme a una barella rescue di salvataggio per trasportare persone soccorse in mare.

Il nuovo mezzo, capace di raggiungere una velocità superiore ai 50 nodi, circa 100 chilometri all'ora, verrà utilizzato già da questa stagione estiva nelle acque dell'arcipelago e lungo il litorale costiero, anche nei tratti di mare dove l'orografia e la tipologia dei fondali richiedono un mezzo navale con un modestissimo pescaggio.

Alla sua guida personale militare formato per l'uso di questi mezzi nautici. Missioni di vigilanza, protezione dell'ambiente marino, attività di polizia marittima e attività di ricerca e soccorso, sono tutti gli usi in cui verra impiegata a supporto di altre unità navali.



