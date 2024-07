Uccise la moglie a martellate, condanna ridotta da 21 a 19 anni

La Corte d'assise d'appello di Cagliari ha ridotto da 21 a 19 anni la condanna inflitta in primo grado a Giorgio Meneghel, l'agricoltore di 54 anni che il 5 febbraio del 2022 uccise a martellate la moglia Daniela Cadeddu, 51 anni di Cabras, nell'abitazione di via Roma a Zeddiani, nell'Oristanese, dove la coppia viveva separata in casa.

I giudici hanno letto a fine udienza l'accordo tra la Procura generale e l'avvocata che difende l'imputato, Francesca Accardi, con cui sono state riconosciute prevalenti le attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, riducendo la pena di 3 anni.

Meneghel, reoconfesso del delitto e detenuto nel carcere sassarese di Bancali, era presente in aula.

Confermata in appello una provvisionale ai familiari della moglie che l'imputato dovà pagare: 20mila euro ciascuno alla sorella e al fratello, 40mila alla madre, parti civili con l'avvocato Vito Zotti. Ora la causa civile stabilirà l'entità complessiva del risarcimento.

Il femnminicidio era stato commesso all'alba mente la donna dormiva: almeno due i colpi letali inferti. Pochi minuti dopo Meneghel chiamò i carabineiri e confessò: "Ho ucciso mia moglie, venite subito".

A novembre una perizia psichiatrica aveva stabilito che l'imputato era capace di intendere e volere al momento di compiere il delitto. Nei vari interrogatori non ha mai cercato giustificazioni, consapevole dell'atrocità commessa che per lui, però, rappresentava "l'unica via d'uscita". Un movente preciso non è mai emerso, Meneghel ha sempre parlato di difficoltà economiche, problemi di salute (suoi e della moglie) e la paura di non poter più lavorare e riuscire a campare.



