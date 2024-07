Turisti francesi a Cagliari, pattuglie miste CC-gendarmeria

In giro per Cagliari da qualche giorno si vedono pattuglie miste composte da carabinieri e gendarmeria francese. Ha, infatti, preso avvio un'iniziativa di cooperazione internazionale tra Italia e Francia, che vede protagoniste le forze di polizia dei due Paesi.

"Questa collaborazione - spiegano dall'Arma - rientra nell'ambito degli accordi bilaterali firmati dai rispettivi Paesi, con l'obiettivo di potenziare la sicurezza pubblica nelle principali località turistiche durante la stagione estiva". La pattuglia mista opererà nelle zone maggiormente frequentate dai turisti e dove si prevede la maggiore affluenza anche di cittadini francesi.

"Gli agenti francesi assisteranno i carabinieri nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali - sottolineano ancora dal Comando provinciale -,facilitando lo scambio di informazioni di polizia relative alla presenza dei turisti. Gli operatori francesi contribuiranno a facilitare i contatti tra i turisti francesi e le autorità locali di polizia, nonché le autorità consolari, il tutto per garantire che i turisti possano godere delle loro vacanze in tranquillità".



