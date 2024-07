Trasporto animali, scalo a Olbia nella tratta Cagliari-Carrara

Si amplia il servizio di trasporto marittimo destinato agli animali vivi e ai sottoprodotti di origine animale. Il traghetto merci Grendi, che prima partiva solo da Cagliari, costringendo gli autotrasportatori a raggiungere il capoluogo sardo per imbarcare questo tipo di carico, farà uno scalo al porto Isola Bianca di Olbia, più vicino e più comodo per gli operatori del nord Sardegna, La partenza è prevista da Cagliari il venerdì alle 7 con arrivo a Olbia il venerdì alle 18; la partenza da Olbia il alle 20 dello stesso giorno e arrivo a Marina di Carrara sabato alle 8.

L'attivazione dello scalo è arrivata dopo vari incontri tra gli assessorati regionali dei Trasporti e dell'Agricoltura e le associazioni di categoria che avevano segnalato difficoltà e criticità, soprattutto dopo che diverse compagnie avevano comunicato la sospensione dell'imbarco dei mezzi che trasportano animali vivi, in particolare dei vitelli destinati ai centri di ingrasso del centro e nord Italia e di quelli che trasportano sottoprodotti di origine animale derivanti dalla macellazione e dalla lavorazione delle carni.

"Quella che è stata trovata è una soluzione emergenziale - ha affermato l'assessora regionale dei Trasporti Barbara Manca - ma auspichiamo che ne venga trovata una definitiva e più stabile, così come sollecitato nella lettera inviata al ministero dei Trasporti in occasione dei disservizi registrati sulla tratta Genova-Ajaccio-Porto Torres che aveva causato disagi in particolare agli autotrasportatori". Soddisfazione anche dall'assessore all'Agricoltura Gian Franco Satta: "Per le aziende zootecniche è fondamentale avere garanzie sulla movimentazione oltre Tirreno dei capi di bestiame non solo dal punto di vista prettamente commerciale ma anche per alleggerire gli allevamenti di molti territori colpiti da siccità".



