Rimosse transenne attorno al ficus in piazza Ingrao a Cagliari

Sono state smantellate le barriere a protezione del Ficus macrophylla in piazza Ingrao, tra viale Regina Margherita e via Roma, a Cagliari. La perimetrazione della storica alberatura cittadina si era resa necessaria dopo i risultati delle analisi di laboratorio eseguite dagli esperti del dipartimento di Agraria dell'Università di Sassari su sette grandi alberi risultati aggrediti da infezioni fungine. Gli stessi esperti dell'ateneo sassarese avevano effettuato una serie di indagini fitoiatriche e avviato le relative cure.

L'ultima relazione tecnica sullo stato delle alberature ha certificato l'assenza di rischio imminente per persone o cose, così il Servizio parchi, verde e gestione faunistica del Comune ha chiesto all'impresa appaltatrice del verde la rimozione della perimetrazione presente in piazza Ingrao.

Le alberature colpite da infezione fungina rimarranno sotto stretto monitoraggio per i prossimi anni e si proseguirà con le cure fitoiatriche indicate dagli esperti sassaresi. Le transenne verranno ripristinate in futuro in caso di rinnovato pericolo per la pubblica incolumità o in caso di allerta vento.



