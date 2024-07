Maltratta la madre e le estorce denaro, arrestato 36enne

Ha minacciato la madre, l'ha maltrattata e tormentata, arrivando ad estorcerle denaro mentre si trovava al lavoro. È accaduto a Ortacesus: i carabinieri della Stazione di Senorbì, con il supporto del personale della Stazione di San Basilio, hanno arrestato un 36enne per estorsione, atti persecutori e maltrattamenti in famiglia ai danni della madre, una donna di 67 anni vedova.

Raggiunta dal figlio mentre lavorava come badante, è stata pesantamente minacciata e costretta a dargli 10 euro, ma lei ha chiamato i carabinieri denunciando le continue violenze subite, già segnalate tra gennaio e giugno alle forze dell'ordine. L'uomo è stato arrestato e trasferito nel carcere di Uta.



