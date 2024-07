Incendiata a Nuoro l'auto dell'uomo accoltellato il 29 giugno

Un attentato incendiario nella notte ha distrutto l'auto del 54enne accoltellato il 29 giugno, dopo i festeggiamenti per la festa di San Pietro e Paolo, in zona Biscollai a Nuoro. La vettura che era parcheggiata nel cortile dell'abitazione dell'uomo, in via Toddotana, alla periferia della città, è stata divorata della fiamme. L'intervento di una squadra dei vigili del fuoco, che ha spento l'incendio, non è riuscito a salvare il mezzo. Sul posto sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato per i rilievi.

Intanto ha un nome l'aggressore del 54enne e sull'accaduto il pm di Nuoro Ireno Satta ha aperto un'inchiesta per tentato omicidio a carico del presunto responsabile. La vittima era stata trasportata all'ospedale San Francesco di Nuoro, dove ha subito un intervento chirurgico per i danni che i fendenti hanno provocato all'addome. Gli investigatori indagano ora per risalire all'autore dell'attentato incendiario.



