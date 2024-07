Galtellì premiato per aver valorizzato territorio e prodotti

Il comune di Galtellì si aggiudica un premio nell'ambito del concorso "Piccolo comune amico" riservato ai piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che, nell'ultimo anno, si sono impegnati nel valorizzare il territorio e i prodotti locali, incentivando il turismo.

Il riconoscimento è stato assegnato nella categoria "Artigianato" per la produzione di manufatti tessili di lana di pecora, cotone e lino.

Il progetto "Piccolo comune amico" è realizzato dal Codacons in collaborazione con Coldiretti e sostenuto da Aci, Anci, Enac, Intesa Sanpaolo, Fit, Poste Italiane, Touring Club Italiano, Autostrade per l'Italia, Symbola, Uncem.

Il 10 luglio alle 9:30 si terrà la premiazione finale di tutti i comuni vincitori nella sala congressi di Palazzo Rospigliosi in via XXIV Maggio a Roma. prevista anche la creazione di una mappa interattiva e campagne promozionali diffuse da tutti i canali comunicativi dei partner del progetto, che porterà alla conoscenza delle eccellenze vincitrici in tutto il mondo.



