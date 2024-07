Energia, consulenze gratuite in primo store A2A a Cagliari

Consulenze per orientarsi meglio nel mondo dell'energia. Approda a Cagliari il primo spazio A2A della Sardegna. All'interno dello store, in via San Benedetto 33, personale specializzato sarà a disposizione per fornire consulenza gratuita nella scelta dell'offerta luce e gas più adattata alle proprie esigenze, presentare i servizi di assistenza di A2A Energia e le soluzioni della società per l'efficienza energetica, il fotovoltaico e la mobilità elettrica.

Il nuovo touchpoint arriva in Sardegna dopo le aperture a Napoli e Palermo. Erano già presenti nell'Isola tredici punti vendita A2A all'interno di altri negozi. Lo spazio A2A di Cagliari è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì, con orari dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA