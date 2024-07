Chiuso per 45 giorni il pub dove è stato ucciso l'ex carabiniere

Chiusura per 45 giorni. E' il provvedimento firmato dalla questora di Cagliari Rosanna Lavezzaro nei confronti del Donegal, il pub di via Caprera a Cagliari in cui al culmine di una lite il 2 giugno scorso è stato ucciso con una coltellata al petto l'ex carabiniere di 36 anni Fabio Piga.

Il locale era stato sequestrato per consentire i rilievi e gli accertamenti della polizia. Alla riapertura al titolare è stato notificato dalla divisione Polizia Amministrativa e Sociale il provvedimento di chiusura temporanea adottato per motivi di sicurezza.

"Dall'inizio dell'anno la chiusura temporanea per motivi di sicurezza è stata applicata dal questore di Cagliari in altre 4 circostanze - spiegano dalla polizia -, a carico di altrettanti esercizi pubblici del centro di Cagliari, del litorale del Poetto e dell'hinterland cagliaritano".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA