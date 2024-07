Arte, musica e letteratura,un filo bianco nel segno di Maria Lai

Torna per la quinta edizione a Ulassai il festival "Un filo bianco", all'insegna l'arte di Maria Lai. Dal 14 al 28 luglio saranno due settimane di arte, musica e letteratura: tra gli ospiti e artisti Alter Echo, Chiara Gatti, Beppe Dettori, Anna Tifu Tango Quartet, Matteo Porru, Maria Agostina Cabiddu, Mohssen Kasirossafar, Paola Piras, Paolo Zucca, Vanni Masala e Gilberto Ganassi. La manifestazione, dal titolo "Corpi ed anima", è organizzata dalla parrocchia Sant'Antioco Martire in Ulassai, con il patrocinio del comune di Ulassai e della Diocesi di Lanusei.

Anche quest'anno il festival propone una nuova stazione della Via Crucis di Maria Lai che rievoca la sua arte. L'immagine scelta racconta la storia di Simone di Cirene detto anche Cireneo, l'uomo obbligato dai soldati romani ad aiutare a trasportare la croce di Gesù, durante la salita sul Golgotha per la crocifissione. Il primo appuntamento del festival è domenica 14 luglio con Alter Echo String Quartet, per BaRock, un viaggio nel tempo della musica dal '600 ai giorni nostri: da Vivaldi e Bach, a Mozart, Morricone e Piazzolla alla musica rock.

Il 16 è il turno di tre stiliste ogliastrine di tre diverse generazioni (50, 80 e 90 anni), insieme in un appuntamento inedito che le vedrà raccontare la Sardegna tra le trame ed i fili delle loro creazioni sartoriali. Il 17, all'arco di Barigau, la conoscenza tecnica e storica di Lucio Pascarelli in dialogo con le prospettive artistiche e letterarie di Chiara Gatti e Matteo Porru. Il 20 luglio appuntamento al CaMuC in una proposta dal respiro internazionale: Tan va Jan, "corpi ed anima" in lingua persiana, vedrà i grandi maestri della poesia persiana di fianco alle più alte liriche della Scrittura. Con Mostafa Ghoratolhamid e Gilberto Ganassi in dialogo con il vescovo Antonello Mura, accompagnati dalle note del tonbak e del setar di Mohssen Kasirossafar e Ali Ghasemi. Green (big) Deal è il titolo dell'appuntamento del 21 luglio, alla Lavagna di Maria Lai sul tema uomo ed ambiente con Maria Agostina Cabiddu, Paola Piras e Franciscu Sedda.

Piazza Italia, il 23, accoglierà Anime Raccolte, progetto originale di Angelica Perra, Manuel Cossu e Fabio Useli: donne, eterne viaggiatrici per dolorosa necessità o per indole che riflettono sull'inclusione, perdita e ricerca delle proprie radici, violenza di genere e cronache migranti. Sempre il 23 la Stazione dell'Arte farà da palcoscenico allo straordinario Anna Tifu Quartet Tango. A chiusura dell'evento il regista Paolo Zucca presenterà uno dei suoi film. Gli altri appuntamenti verranno comunicati nei prossimi giorni.



