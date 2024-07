A Lotzorai la cultura si fonde con ambiente, salute e sport

Libri, cultura del benessere e sostenibilità ambientale e sociale, fascino dei luoghi. Il 13 luglio la Pineta di Tancau, a Lotzorai, accoglie CostellAzioni Letterarie. La direttrice artistica Mattea Lissia mette in luce il concetto di condivisione, una delle parole chiave del festival organizzato grazie al sostegno del Comune guidato da Cesare Mannini.

La giornata si aprirà con Andrea Staid con una lectio magistralis sul suo ultimo libro "Essere natura". Uno sguardo antropologico per cambiare il nostro rapporto con l'ambiente".

La scrittrice Sara Gainsforth si sofferma sui temi dell'ambiente, dell'abitare sostenibile e del turismo responsabile, l'antropologo e saggista Stefano De Matteis sul ragionare del tramonto dell'Occidente, con il suo materialismo dei consumi e della tecnologia, e la ricerca di spiritualità alternative. Il biologo nutrizionista Stefano Vendrame presenta il suo libro "Trappole alimentari. Cosa è andato storto nella nostra dieta e come rimediare", illuminando il legame cruciale tra alimentazione e benessere. Il coach di basket Meo Sacchetti, accompagnato da Nando e Mura e Sergio Masia, racconterà il suo percorso nel mondo del basket e discuterà sull'importanza dello sport per il benessere psicofisico e la connessione con il territorio. Carmen Pellegrino nel suo ultimo lavoro "Dove la luce", mette l'accento sull'importanza della letteratura nella vita quotidiana. Silvano Vargiu intratterrà il giovane pubblico con racconti magici e senza tempo, trasportando i più piccoli in un mondo di fantasia e avventura.

Prodotti e piatti ogliastrini potranno essere degustati grazie al gruppo solidale di Lotzorai. Il festival si chiude con un concerto di Org.net in collaborazione con Insulae lab - centro di produzione musica di Time in jazz, il festival diretto da Paolo Fresu. Mariantonietta Bosu, Pierpaolo Vacca e Giacomo Vardeu esploreranno nuove possibilità sonore con l'organetto, mescolando repertori tradizionali e sperimentazioni elettroniche.



