Spiagge sarde depredate, turisti fermati a Olbia con ciottoli

Si stavano imbarcando al porto Isola Bianca di Olbia diretti a Livorno e avevano deciso di portare a casa, dopo la vacanza in Sardegna, alcuni souvenir prelevati dalle spiagge: una famiglia di turisti di Merano, due adulti e due bambini, sono stati fermati dagli agenti della Security dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna con un carico di ciottoli e sassi rubati dal litorale di Bari Sardo.

La famiglia aveva nascosto i sassi in un bagaglio che si trovava a bordo dell'auto sulla quale stavano viaggiando. Gli agenti stavano eseguendo le ispezioni di rito sui passeggeri in imbarco dal porto e hanno trovato il bottino dei turisti provenienti dal Trentino. Le pietre sequestrate sono state consegnate alla sezione operativa territoriale dell'Agenzia delle Dogane. I turisti, oltre alla denuncia, rischiano una multa salata.



