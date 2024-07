Siccità, vertice Regione-organizzazioni agricole 'primi aiuti'

L'assessore dell'agricoltura Gian Franco Satta ha incontrato le organizzazioni di categoria sul tema della siccità per discutere dei prossimi interventi a sostegno delle aziende colpite.

Nel corso dell'incontro l'assessore ha illustrato i primi interventi previsti, azioni che saranno inserite all'interno del disegno di legge di variazione di bilancio, prossimo all'ingresso in Consiglio. Tra le misure annunciate anche l'abbattimento dei ruoli del Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale in riferimento a tutte le aziende agricole cui è stato interrotto l'approvvigionamento idrico, un programma di sostegno economico per compensare in parte i mancati redditi e un contributo straordinario destinato al suddetto Consorzio al fine di operare importanti e urgenti interventi sulle condotte volti a ridurre le perdite e agevolare alcuni collegamenti necessari a mitigare alcune criticità.

Le scorse settimane l'assessorato aveva autorizzato i Consorzi di bonifica richiedenti all'utilizzo delle risorse necessarie a garantire approvvigionamenti idrici alle aziende zootecniche anche mediante l'utilizzo di autobotti, ed a disporre inoltre dei punti di presa d'acqua da riservare alle aziende operanti in territori non rientranti nei comprensori irrigui dei consorzi, come alcune località dell'Ogliastra.

Contestualmente è stato dato incarico all'Agenzia Laore di raccogliere segnalazioni da parte delle aziende per operare una prima stima dei danni causati dalla siccità. In tal senso una prima finestra a sportello si è chiusa lo scorso 30 giugno ma a breve sarà possibile procedere a nuove segnalazioni. Inoltre si è discusso della possibilità di attivare subito voucher per l'acquisto di foraggi e sementi.

"L'inserimento dei provvedimenti all'interno del ddl è il segnale chiaro dell'attenzione che assessorato e giunta dedicano al problema siccità, conformemente alle indicazioni date dal Consiglio attraverso i due ordini del giorno approvati all'unanimità nei giorni scorsi - dichiara l'assessore -. Il Consiglio sarà messo nelle condizioni di avere e attivare gli strumenti necessari per arricchire il testo, dando un segnale chiaro e forte rispetto alle risorse disponibili e alle eventuali ulteriori misure da impiegare per mitigare i danni e sostenere le aziende agricole dislocate in tutte le aree interessate dalla crisi. Sono certo che la sensibilità rispetto al problema sarà unanime e la risposta sarà condivisa da tutte le forze politiche".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA