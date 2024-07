Pa più semplice, fare rete per migliorare i servizi

(di Manuel Scordo) Far fare rete alle pubbliche amministrazioni affinché i successi ottenuti da una diventino buone pratiche di tutti: innovare la Pa, renderla più efficiente, veloce e facilmente fruibile per i cittadini diffondendo e condividendo idee e progetti che hanno avuto successo trasformandoli in modelli da replicare. Sono gli obiettivi del contest, 'Pa OK!, Insieme per creare valore pubblico', voluto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e attuato dal Formez, con il contributo scientifico della Sda Bocconi School of Management presentato oggi anche a Cagliari, dopo gli appuntamenti di Napoli, Milano e Palermo.

L'iniziativa, che rientra nell'ambito dei progetti Pnrr, punta a promuovere e diffondere le best practice della pubblica amministrazione concentrando l'attenzione su 7 aree d'azione: efficientamento energetico; sostenibilità e transizione ecologica; digitalizzazione; innovazione sociale, inclusione, fragilità; lavoro e sviluppo economico; innovazione gestionale; semplificazione amministrativa.

"Le pubbliche amministrazioni creano valore per i cittadini - ha detto il referente Formez del progetto, Mario Barca -. Spesso hanno esperienze che possono essere condivise con altre amministrazioni in modo da diffondere le soluzioni migliori.

Abbiamo tanti esempi di eccellenza della pubblica amministrazione, ma spesso si lavora senza fare rete. Le amministrazioni, invece, non devono necessariamente reinventare quello che è già stato inventato, possono prendere spunto da altri esempi". L'obiettivo del contest, infatti, è quello di misurare e verificare i progetti che le pubbliche amministrazioni hanno portato avanti, accertando quali sono stati effettivamente i risultati per i cittadini.

"La Regione Sardegna è a fianco di questo progetto - ha evidenziato l'assessora regionale alla Pubblica istruzione, Ilaria Portas che ha aperto i lavori -. Troppo spesso si dice che la pubblica amministrazione è ancora poco innovativa e poco vicina ai cittadini, queste sono le occasioni in cui noi possiamo far capire che si può cambiare rotta. La Regione Sardegna ha intenzione in questo quinquennio di adottare delle tecniche di semplificazione. I cittadini chiedono semplificazione delle procedure e alfabetizzazione informatica.

La Regione in questo deve essere sempre più vicina anche con dei corsi e con la formazione".

Presenti all'appuntamento anche il referente dell'unità di progetto Iscol@ - edilizia scolastica dell'Assessorato regionale alla Pubblica istruzione, Matteo Frate e i sindaci dei Comuni di Neoneli, Salvatore Cau e di Furtei, Nicola Cau, che hanno parlato dei loro progetti legati all'efficientamento energetico e di edilizia scolastica.

"Questa iniziativa per noi è motivo di orgoglio - ha evidenziato il sindaco di Furtei Micola Cau -. Noi abbiamo avviato una interlocuzione con l'unità di progetto Iscol@ condividendo un percorso che ci ha portato ad avere un edificio scolastico a quasi zero consumo energetico". "Formez storicamente è sempre stato accanto al Mezzogiorno, una delle nostre sedi è proprio a Cagliari - ha spiegato Sergio Talamo, direttore comunicazione Formez - con questa iniziativa le Pa saranno ancora più vicine alle esigenze dei cittadini".



