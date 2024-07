Il vino made in Sardegna in vetrina all'Exma di Cagliari

La Sardegna enologica sarà in vetrina a Cagliari all'International Wine and Food Festival - Iwff- il 5 e 6 luglio all'Exma. Inaugurazione alle 19, poi si andrà avanti fino a mezzanotte. Organizza Aps romo Eventi guidata da Mario Bonamici.

Sono 60 le cantine coinvolte, 200 i vini. La manifestazione si snoda tra degustazioni guidate, percorsi sensoriali, masterclass, con un' attenzione al biologico, a cui è dedicata anche una conferenza, il 6 dalle 9.30 dal titolo "Bio in tour, bio + sport = salute": un incontro tra istituzioni locali e produttori bio per lo sviluppo dei territori e di chi li abita.

La manifestazione ospita il concorso Ciwff24, con una giuria di esperti che degusterà alla cieca i campioni di vino delle 60 aziende sarde. Verranno premiati i migliori tre delle due categorie, bianchi e rossi. Grazie alla partnership con il Distretto Sardegna Bio, si terranno masterclass anche sui prodotti delle aziende appartenenti allo stesso distretto, ai progetti "Amici di Terras d'Olia", "Barbagia Produce" e della rete nazionale dei distretti biologici d'Italia.

Nel dettaglio, il 5 alle 19,30 si terranno quelli delle aziende del Distretto Sardegna Bio, a cura di Antonella Orrù, esperta assaggiatrice di olio, alle 20.30 sulle aziende del Carignano del Sulcis a cura di Andrea Cherchi - Fis Cagliari, alle 21.30 sulle produzioni metodo classico, charmat e ancestrale della Sardegna sempre a cura di Cherchi. Le master class del 6 luglio partono alle 19.30 con le aziende del distretto Sardegna bio con Angelo Concas di Epulae, alle 20.30 focus sul Bovale delle aziende del Consorzio Terralba doc a cura di Aldo Buiani e Angelo Concas, alle 21.30 in primo piano le aziende del Consorzio della Malvasia di Bosa a cura di Buiani e Concas.



