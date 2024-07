Emergenza siccità, bando per noleggio di un dissalatore a Budoni

Abbanoa ha pubblicato sul proprio portale appalti l'avviso esplorativo di mercato "per l'espletamento del servizio di noleggio a caldo di un impianto mobile di dissalazione ad osmosi inversa, compresi sistemi di pre e post trattamento, per la potabilizzazione dell'acqua di mare presso la frazione di Ottiolu del Comune di Budoni.

Gli operatori economici interessati potranno inviare la propria disponibilità entro e non oltre le 13 di mercoledì 10 luglio. "La procedura attivata ha l'obiettivo di procedere nel minor tempo possibile all'installazione di un impianto che consenta di garantire il fabbisogno idrico del territorio del Comune di Budoni e contrastare la grave crisi idrica in atto.

L'intervento rientra tra le misure urgenti di contrasto alla siccità previste dalla Regione Autonoma della Sardegna nella delibera di Giunta n. 19/6 del 25 giugno 2024", fa sapere il gestore..

L'impianto dovrà preferibilmente avere una capacità produttiva tra 15 e 20 litri al secondo. Viene richiesta la disponibilità dell'impianto entro il 30 luglio. La durata presunta del noleggio è di 4 mesi, prorogabile di ulteriori 4 in ragione dell'evoluzione dell'emergenza idrica. L'impianto dovrà lavorare in modo autonomo e continuativo per alimentare il serbatoio di accumulo, adiacente al sito di installazione.





