Comuni ricicloni, Sardegna d'argento in classifica consorzi

Sardegna medaglia d'argento insieme al Trentino nella classifica dei consorzi rifiuti free.

Una posizione ottenuta grazie alla Comunità montana del Gennargentu Mandrolisai, all'Unione dei Comuni del Guilcer e all'Unione dei Comuni del Barigadu: hanno contenuto la produzione dei rifiuti avviati a smaltimento entro i 75 chili per abitante all'anno.

La Sardegna piazza quindi tre comuni in graduatoria: davanti c'è solo il Veneto con quattro. Sono alcuni dei risultati della 31/a edizione di Comuni ricicloni di Legambiente.

Isola più green anche nella graduatoria che riguarda i comuni: più diciotto rispetto alle tabelle pubblicate nel 2023.

In Sardegna sono quarantotto i comuni virtuosi che si mantengono sotto il "peso forma" di 75 chili.

Galtellì è il primo comune sardo sotto i cinquemila abitanti.

In testa invece Oliena per la fascia tra i 5000 e 15000. Mentre Monserrato capeggia la graduatoria isolana dei comuni sopra i 15mila residenti. Galtellì è comunque, al di là degli abitanti, la capitale sarda dei rifiuti free: si ferma a 35 chili per abitante. Al secondo posto c'è Ortueri con 39,5 chili, medaglia di bronzo Austis con 39,8.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA