Cibo, sostenibilità e cultura gli ingredienti di Appetitosamente

Il festival Appetitosamente accoglie l'unica tappa sarda del tour di Mauro Pagani, accompagnato da sei musicisti e due coristi. Il 27 luglio alle 19 le note di Crêuza de Mä, scritto nel 1984 a quattro mani con Fabrizio De André, risuoneranno nell'incanto della tomba dei giganti di Sa Domu 'e s'Orcu. È l'evento di punta della 17/a rassegna in programma il 27 e 28 luglio a Siddi, in Marmilla, sud Sardegna.

Due giornate dedicate al cibo e alle produzioni di qualità attraverso incontri, laboratori, concerti, mostre d'arte, proiezioni, degustazioni, mostre mercato e la tradizionale grande cena conviviale tra le vie del centro storico.

Il festival è ideato da Comune, cooperativa Villa Silli e Condotta Slow Food di Oristano. Siddi, storico borgo rurale sardo della pasta dedica a questo prodotto fatto a mano, prezioso sapere artigianale, un focus con gli esperti Marco Dettori, Agris Sardegna, l'antropologa Giannetta Murru Corriga, poi Isabella Karina Trailescu del pastificio Sa Lorighitta Longa, Morgongiori e la chef nuorese Marina Ravarotto che farà assaggiare il suo filindeu.

Sostenibilità e creatività fanno da filo conduttore all'incontro "Avanzi" con la cuoca Chiara Cogotti e lo studioso di storia della gastronomia, Giovanni Fancello. L'antropologa culturale specializzata in food Alessandra Guigoni coordina "Le cucine di babele", conversazioni sulla differenti culture e enogastronomiche. Ne parleranno Patricia Vidotto, della cantina Gibadda di Arbus, gli chef Vincenzo Sorvillo di Amano e Tommaso Sanguedolce de gli Uffici, il sommelier Andrea Balleri. Riflessioni sul cibo, sull'arte, sulla vita sono al centro dell'incontro con lo storico dell'arte. Claudio Strinati.

La musica sarà ancora protagonista con la cantautrice Claudia Aru che proporrà "canzoni buone a mangiare" e il concerto all'alba a Sa Domu 'e s'Orcu con l'arpista Raoul Moretti, in una tappa del suo tour Harp4Green. Questo e molto altro nel ricco programma disponibile su www.facebook.com/appetitosamente.





