Alghero, un milione per recuperare il Forte della Maddalena

Con una spesa di 1 milione di euro, il Comune di Alghero riporta agli antichi fasti lo storico Forte della Maddalena.

I cantieri sono stati avviati in questi giorni e prevedono lavori di restauro e riqualificazione degli spazi e dei manufatti, con il consolidamento delle storiche mura perimetrali, la ridefinizione delle pavimentazioni e la messa in sicurezza complessiva di una delle zone più affascinanti del centro storico algherese.

Il progetto, spiega il Comune, rielabora il contraddittorio attuale dell'area. Oggi, infatti, il Bastione, uno dei pochi elementi superstiti della linea difensiva di terra della città di Alghero, è il risultato del tentativo ottocentesco di trasformare le fortificazioni militari in luoghi urbani di grande valenza per la popolazione.

Gli interventi mirano a restituire dignità urbana, architettonica, storica e sociale al Bastione attraverso un insieme sistematico di azioni che, anche per successivi step, portino al restauro complessivo del manufatto storico, alla riqualificazione dello spazio urbano, alla definizione di un ampio spettro di funzioni accoglibili e infine all'approfondimento degli studi archeologici.

Sono 4 le fasi in cui è suddiviso il progetto: restauro scientifico del Bastione e della Torre; riqualificazione degli spazi aperti pertinenziali; restituzione dello sguardo sul territorio; approfondimento della conoscenza.

Si interverrà nella porzione sud del Forte, quella con necessità di interventi urgenti, dove risultano più evidenti criticità sulle murature, con numerose lesioni e fenomeni di distacco del materiale. La durata prevista dei lavori è di 450 giorni.



