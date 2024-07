Università Cagliari, al via immatricolazioni con 9 nuovi corsi

Nove corsi in più all'Università di Cagliari per l'anno accademico 2024-2025. La novità più importante è Medicine and Surgery. In buona sostanza medicina in lingua inglese. Durata di 6 anni, propone gli stessi insegnamenti, tirocini e laboratori del curriculum di Medicina e Chirurgia, ma interamente in lingua inglese per offrire - spiega l'ateneo - ancora più opportunità professionali in un mondo sempre più internazionale e multiculturale.

Lunedì il via alle immatricolazioni: "Chi sceglie l'Università di Cagliari - ha detto il rettore Francesco Mola - deve avere un'ampia possibilità di scelte. I dati delle immatricolazioni stanno premiando la nostra linea. E anche il prossimo anno ci saranno ulteriori novità". In inglese anche Advanced biotechnology: fornisce competenze nella progettazione, nello sviluppo e nell'applicazione di processi biotecnologici innovativi per il settore farmaceutico, nutraceutico, cosmetico, dei materiali innovativi e delle nanotecnologie. E poi International Management, studiato per formare professionisti capaci di operare in ambito aziendale.

Due nuovi corsi professionalizzanti vanno ad arricchire l'offerta della facoltà di Medicina. Scienze Infermieristiche e Ostetriche prepara per intervenire con elevate competenze nei processi assistenziali, gestionali, formativi e di ricerca in uno degli ambiti professionali di infermiere, ostetrico, infermiere pediatrico; Scienze delle Professioni Sanitarie Tecniche Diagnostiche prepara per svolgere con autonomia le procedure tecniche necessarie all'esecuzione di metodiche diagnostiche su materiali biologici o sulla persona. Entrambi i corsi rispondono a una fortissima richiesta del territorio.

Video Ateneo Cagliari, al via le immatricolazioni con nove nuovi corsi

Ingegneria Biomedica, a cavallo tra area ingegneristica e medica, forma ingegneri biomedici magistrali con competenze in medicina personalizzata, genomica, bioinformatica, acquisizione e analisi di segnali, data science e intelligenza artificiale. Poi Tecnica della riabilitazione psichiatrica e Ingegneria navale, erogato nella nuova sede di Olbia. Altra novità Conservazione e restauro dei beni culturali.

Mola ha sottolineato anche l'importanza dell'Erasmus per favorire la circolazione degli studenti tra gli atenei nazionali. Complessivamente l'Universitá offrirà 95 corsi, tra lauree triennali, magistrali e a ciclo unico, oltre 40 scuole di specializzazione, 18 dottorati di ricerca con sede interna e 22 dottorati in convenzione, cui si aggiungono numerosi master di primo e secondo livello che spaziano in tutti gli ambiti umanistici e scientifici. "I dati sulle immatricolazioni sono in crescita - ha detto Mola - Gli iscritti al primo anno di laurea magistrale sono aumentati del 31,2% rispetto all'anno precedente, quelli nei corsi triennali sono aumentati del 2,1%, mentre registriamo una crescita del 14,99% negli iscritti al primo anno del ciclo unico".

