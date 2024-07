Spoils system in Regione, bando flash per dg Sardegna Ricerche

Continua lo spoils system della maggioranza del campo campo largo alla Regione Sardegna, guidata da Alessandra Todde. Dopo il cambio ai vertici di tutte le direzioni generali degli assessorati e di alcuni enti, con la nomina di Luca Mereu alla guida dell'Aspal, ora è la volta delle Agenzie.

È stato pubblicato ieri sul sito della Regione il bando per trovare il nuovo dg di Sardegna Ricerche, diventata Agenzia regionale nel 2015 sotto l'egida dell'assessorato della Programmazione e Bilancio con compiti di promozione della ricerca scientifica e tecnologica e di assistenza alle imprese.

Un bando flash, solo sette giorni di tempo per presentare le candidature, che scadono alle 13 di martedì 9 luglio.

Attualmente, in scadenza proprio il 9 luglio, al vertice dell'Agenzia c'è la sassarese Maria Assunta Serra, manager pubblica di lungo corso, nominata dall'ex presidente Christian Solinas prima nel 2019, come commissaria straordinaria e poi direttrice generale nel 2021.

Il bando appena pubblicato, oltre ai requisiti generici e quelli relativi alla posizione giudiziaria, chiede alcune specifiche: esperienza nel coordinamento la gestione del personale, nella pianificazione e programmazione, qualifiche ed esperienze di studio e professionali nelle materie di competenza dell'Agenzia e nello nelle funzioni di promozione della ricerca dell'innovazione dello sviluppo tecnologico e di assistenza ed erogazione di servizi alle imprese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA