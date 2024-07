Roy Paci e Carmen Consoli all'Arena Fenicia di Sant'Antioco

Andrea Casta, Roy Paci & Aretuska, Carmen Consoli, un trittico d'autore all'Arena Fenicia festival targato Sardegna concerti. Agosto in musica a Sant' Antioco, sull' omonima isola della Sardegna sull'occidentale. Tre serate in piazza Umberto in un itinerario tra pop, crossover elettronico, ska-jazz e canzone d' autrice.

Il primo live, giovedì 1 agosto alle 21 è con Andrea Casta.

Il violinista elettrico crossover italiano sarà in scena per la prima volta in Sardegna con "The Space Violin - Dance Experience". Infiammerà il pubblico in occasione della 665/a edizione della festa padronale di Sant'Antioco Martire, in un concerto a ingresso gratuito. Coi suoi 200 concerti all'anno e 30 milioni di views sui social network è un violinista ma anche producer richiesto sia in Italia che all'estero. Nel suo show si balla e si canta immersi nei suoni dance, in un racconto visivo arricchito da effetti speciali. Ad accompagnarlo in consolle il deejay sardo Andrea Laddo.

Il 3 spazio a Roy Paci e il suo nuovissimo "Rumba Tour".

Assieme a lui una rinnovata formazione di musicisti scelta appositamente per celebrare i 25 anni di carriera artistica proposta in una versione rinnovata, più elettronica e dal gusto internazionale. Con il nuovo singolo dal titolo "Rumba D'estate", che dà il titolo al tour. Roy Paci & Aretuska saliranno sul palcoscenico con la loro energia.

Il 21 agosto, grande attesa per il concerto-evento "Terra ca nun senti", prodotto da OTRlive e con cui Carmen Consoli, lo scorso anno, ha omaggiato la tradizione musicale siciliana al Teatro Greco di Siracusa. Spettacolo diventato un tour mondiale partito lo scorso maggio da New York. Una scaletta composta da brani tradizionali siciliani da lei firmati, brani dal suo repertorio e altri di artisti come Franco Battiato e Rosa Balistreri. Assieme a Consoli saranno sul palco Gemino Calà ai flauti etnici, Valentina Ferraiuolo al tamburo a cornice e percussioni, Marco Siniscalco al basso e contrabbasso, Puccio Panettieri alla batteria, Adriano Murania al violino e chitarra acustica e Massimo Roccaforte alle chitarre e mandolino.



