Rispetto del territorio e sguardo al futuro la cifra di Siddùra

Sostenibilità per uno sguardo al futuro e attenzione al territorio. Siddùra è pronta ad aprire ancora una volta le porte della sua cantina di Luogosanto ai visitatori per far conoscere l'origine dei suoi prodotti.

"La nostra è un'azienda che come abbiamo sempre detto è molto attenta alla sostenibilità - conferma il direttore Mattia Piludu - Abbiamo una costante ricerca verso le innovazioni affinché siano a supporto del lavoro dell'uomo e teniamo in modo particolare a valorizzare tutto il capitale umano che abbiamo in azienda per farlo crescere insieme a noi affinché si riescano a produrre vini di altissima qualità e che rispecchiano appieno un territorio magnifico come la Sardegna".

"Siamo in una piccola grande oasi dove i nostri 200 ettari di superficie a bosco si intervallano con i 40 ettari di superficie vitata - spiega - Abbiamo un buon potenziale di sviluppo.

Dobbiamo stare alla richieste del mercato e quindi a breve amplieremo anche le nostre superfici vitate. Tutto questo piccolo mondo contribuisce a dare quelle caratteristiche di unicità che hanno i vini di Siddùra".

Piludu ricorda il riconoscimento assegnato al Cannonau di Sardegna Nudo 2023. Il Doc Rosato di Siddùra è il primo classificato nel concorso mondiale riservato ai vini rosati.

"Siamo molto contenti di questo premio che abbiamo vinto per il miglior rosato al mondo.che contribuisce a dare lustro alla Sardegna - commenta - Questo ci riempie di orgoglio e ci mostra come l'Isola sia sempre stata propensa alla viticoltura, ma ancora più lo è in questo periodo in cui è in grado di produrre grandi vini. Questo inorgoglisce tutto il territorio".



