Raid vandalico a Sassari, fiamme nella scuola primaria

Raid vandalico questa mattina nella scuola primaria di via Cilea, nel quartiere Santa Maria di Pisa a Sassari.

All'alba ignoti hanno forzato una porta sul retro e sono entrati nell'istituto accanendosi sugli arredi. Un armadio che conteneva libri e altro materiale didattico è stato dato alle fiamme.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno spento il principio di incendio evitando ulteriori danni alla scuola, e la Polizia locale, che ora indaga sull'accaduto.

Il complesso di via Cilea per l'estate svolge il servizio di centro estivo con una trentina di bambini che stamattina non hanno potuto usufruire della loro scuola.



