Pubblicato il decreto Aree idonee per le rinnovabili

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto sulle aree idonee per le rinnovabili, emanato il 14 giugno scorso dal ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con i ministeri dell'Agricoltura e della Cultura. Il provvedimento prevede che le Regioni redigano la mappa delle aree idonee sul loro territorio entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta.



Legambiente, non comprendiamo moratoria sarda a rinnovabili

"Le moratorie (alle rinnovabili n.d.r.) non le abbiamo mai comprese. Non comprendemmo quelle di Nichi Vendola in Puglia e di Renato Schifani in Sicilia, e non comprendiamo neanche questa della Sardegna". Lo ha detto il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, a margine di un convegno a Roma, commentando la legge regionale approvata ieri dal consiglio regionale della Sardegna, che impone una moratoria di un anno e mezzo ai nuovi impianti di rinnovabili. "C'è una campagna mediatica martellante che dura da anni - ha proseguito Ciafani -. Quello che emerge è che la politica dovrebbe avere il coraggio di affrontare le questioni partendo dai dati concreti. Le richieste di progetti sono una cosa, quelli solidi che potranno andare avanti sono in numero minore". "Credo che 18 mesi siano un intervallo di tempo davvero troppo lungo, sul fronte delle rinnovabili sono un'era geologica - ha proseguito il presidente di Legambiente -. La Sardegna rischia di rimanere indietro se si ferma per 18 mesi. Potevamo comprendere uno stop per qualche settimana o pochi mesi, ma un anno e mezzo rischia di far perdere il treno dell'innovazione a una regione che produce la gran parte della sua elettricità dal carbone, perché il metano non c'è". "Aspettare 18 mesi per garantire alla Sardegna di passare dall'era del carbone all'era delle rinnovabili senza passare per il gas - ha concluso Ciafani - è una occasione che si sta perdendo e una soluzione che non condividiamo".

