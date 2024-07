Il fascino della lettura e dei luoghi in Liberevento

La promozione della cultura e della letteratura ma anche dei luoghi in chiave turistica. Sono oltre 30 gli ospiti della nuova edizione del festival Liberevento organizzato da ContraMilonga. Coinvolge, dal 6 luglio al 26 agosto, i comuni del sud ovest della Sardegna: Calasetta, Gonnesa, Fluminimaggiore, Iglesias, Masainas, Narcao, Piscinas, Portoscuso, Teulada, Villamassargia. Territori ricchi di musei e siti archeologici e minerari.

In primo piano incontri letterari con la formula "a tu per tu" sul tema "Confini", filo conduttore della rassegna. Ma anche musica, arte, teatro, enogastronomia. Anteprima il 4 luglio alle 18 al Villaggio minerario Asproni, ad Iglesias, sarà presentato il volume di Annalisa Uccella, "Seddas Moddizzis Memorie Lontane" - Storia di una Miniera, un Villaggio, una Rinascita - in un dialogo col giornalista Giampaolo Atzei. Dal 6 al 10 luglio trittico di appuntamenti ad Iglesias a partire dalle 21,30. Il 6 il Chiostro di San Francesco ospita il giornalista e divulgatore scientifico Massimo Polidoro che, intervistato da Sara Vigorita, presenta il suo "La Meraviglia del tutto" scritto a quattro mani dallo stesso Polidoro insieme all'indimenticabile giornalista e divulgatore Piero Angela.

L'8, Mauro Trogu, avvocato del Foro di Cagliari, con la straordinaria partecipazione di Beniamino Zuncheddu, presenta il libro "Io sono Innocente", storia di un uomo incarcerato ingiustamente per 33 anni e del suo avvocato che ha lottato per la sua libertà e senza mai arrendersi, accompagnando il suo assistito nel processo di revisione, fino all'assoluzione per non aver commesso il fatto. Modera l'avvocato Simone Pinna.

Il 10 è la volta della scrittrice e tiktoker mantovana Samara Tramontana. In un incontro con la giornalista Claudia Sarritzu, presenta il suo romanzo "Sette" sul tema del cyberbullismo, che coinvolge sempre più le nuove generazioni. Parteciperanno alla serata il dirigente del centro operativo e la sicurezza cibernetica- Polizia Postale e delle Comunicazioni Sardegna, Francesco Greco, il direttore dell'Osservatorio Cybercrime della Sardegna e consulente nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo Luca Pisano e Ilenia Faedda, referente bullismo e cyberbullismo dell'Istituto comprensivo Pietro Allori.



