Distrutta da un incendio reception di un campeggio ad Arzachena

Fiamme nella notte in un campeggio a La Conia, località turistica costiera del comune di Arzachena. I vigili del fuoco sono stati messi in allarme intorno all'1.30 per un incendio che stava distruggendo un gazebo utilizzato dai gestori della struttura ricettiva come reception. Il loro repentino intervento ha evitato che le fiamme si propagassero nell'area circostante ricca di vegetazione.

Alcune automobili parcheggiate a poca distanza dal gazebo sono, però, state danneggiate dal calore propagato dal rogo.

Nessuna persona è rimasta ferita e sulle cause dell'incendio si sta indagando per capire se si sia trattato di un atto doloso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA