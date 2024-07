Allarme sovraffollamento nelle carceri di Cagliari e Sassari

Estate critica nelle carceri sarde sovraffollate. La situazione più difficile si registra ancora una volta a Cagliari-Uta: 561 i posti regolamentari ma ci sono 671 detenuti (29 donne) con una percentuale del 119%. Nella Casa Circondariale di Sassari-Bancali, invece, ci sono 502 detenuti (21 donne) a fronte di 454 posti (110 per cento). Un aumento di detenuti anche stranieri. In Sardegna sono 535 ma oltre 300 sono divisi tra gli istituti di Cagliari e Sassari. È l'allarme lanciato da Maria Grazia Caligaris, presidente dell'associazione "Socialismo Diritti Riforme ODV" sulla base dei dati forniti dal ministero della Giustizia che fotografano la realtà isolana al 30 giugno. Secondo il report in Sardegna ci sono 2.614 posti per 2.160 detenuti.

"Si annuncia un'altra estate difficile per le persone private della libertà in Sardegna - spiega Caligaris - Oltre al caldo torrido, detenute e detenuti e personale dovranno fare i conti con il sovraffollamento e le sue conseguenze. Nelle due case circondariali più grandi dell'isola, infatti il numero dei ristretti ha superato abbondantemente quello regolamentare di presenze, rendendo quindi difficile il loro percorso trattamentale. Il Ministero insiste nel sostenere che in Sardegna non c'è sovraffollamento ma in realtà i numeri assoluti appaiono ingannevoli perché non corrispondono a quelli riscontrabili all'esame degli Istituti. La situazione è ancora più delicata e difficile se si considera - avverte l'associazione - che nessuna delle due carceri ha un direttore stabile".

A Tempio Pausania situazione migliore: 169 detenuti per 170 posti. Diverso il quadro delle tre colonie penali: sono disponibili 598 posti ma ci sono solo 293 persone (187 straniere - 64%). "Sorprende - denuncia Caligaris - che il ministero e il Dipartimento non prendano in esame questa situazione paradossale. Un nodo irrisolto ormai da oltre un decennio, frutto anche del mancato investimento su spazi e luoghi che potrebbero davvero cambiare in meglio la vita di chi deve scontare una pena e perfino del personale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA