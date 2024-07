Aerei: rinviata l'apertura delle buste per il bando continuità

Slitta, ma senza una data ancora fissata, l'apertura delle buste sulle offerte per la continuità territoriale aerea che sarebbero dovute essere valutate oggi dalla commissione di gara.

Ancora non si sa quali compagnie abbiano partecipato ai bandi della Regione dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale europea lo scorso 26 aprile, per l'affidamento delle rotte della continuità territoriale dai tre aeroporti sardi di Alghero, Cagliari e Olbia per Roma e Milano.

La gara ha la durata di un solo anno e partirà da ottobre del 2024. Un avviso identico al precedente, anche nei requisiti e nel capitolato, tranne che per la durata che era di 18 mesi, su cui non si è potuto intervenire viste le maglie strette dell'Ue sulla base dei dati non aggiornati sui flussi. Di fatto il prolungamento di un anno dello stesso servizio.

In totale ci sono circa 26,5 milioni (iva compresa) a disposizione delle compagnie aeree, a differenza dei 48,8 del precedente servizio (per 18 mesi). Le gare sono spacchettate nelle sei rotte da e per i tre scali sardi: Olbia-Milano Linate e viceversa con una dotazione di quasi 3 milioni, Olbia-Roma Fiumicino con 1,3 mln, Cagliari-Milano Linate con circa 6 mln, Cagliari-Roma Fiumicino con 8,7 mln, Alghero-Milano Linate con 2,2 milioni e Alghero-Roma Fiumicino con 5,4.

I vettori interessati avevano tempo fino al 27 giugno (62 giorni dalla pubblicazione della Gazzetta europea) per presentare le offerte. Le compagnie potrebbero anche accettare gli oneri di servizio pubblico senza la compensazione economica.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA