Patto contro attacchi informatici per la sicurezza delle imprese

Nel corso del 2022 il 67% delle imprese ha rilevato la presenza di tentativi di attacco informatico. Il 14% di questi attacchi ha avuto conseguenze gravi in termini di interruzioni di servizio o di impatti negativi sulla reputazione dell'impresa. È quanto emerso nella conferenza stampa di presentazione della convenzione siglata dalla Camera di commercio di Cagliari e Oristano con il centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polizia Postale.

Tra i punti oggetto dell'accordo, è prevista la condivisione e l'analisi di informazioni per prevenire e contrastare attacchi o danneggiamenti alle infrastrutture informatiche dell'ente camerale e la segnalazione di emergenze relative a vulnerabilità, minacce ed incidenti che possano danneggiare la regolarità dei servizi di comunicazione.

"Una giornata importante per la Camera e per le aziende che rappresenta - ha sottolineato il presidente dell'ente Maurizio de Pascale -. Oggi la cybersicurezza non può essere trascurata, soprattutto dopo che abbiamo tanto lavorato in questi anni per la digitalizzazione delle imprese e la creazione dei Pid, i Punti di impresa digitale. L'intesa con la Polizia Postale, la Questura, la Prefettura, ci consente di dare una informazione corretta e aiuta le imprese a capire se si sta subendo un attacco informatico. È un aiuto soprattutto per le piccole aziende, spesso sprovviste degli strumenti necessari a farvi fronte".

Il dirigente del centro operativo per la sicurezza cibernetica della Polpost, Francesco Greco, ha parlato di numeri in continua crescita e della necessità di intervenire con rapidità quando ci si rende conto di essere di fronte ad un reato informatico.

"Il protocollo - ha spiegato Greco - mira a prevenire attacchi informartici alle imprese e a contrastare eventuali intromissioni dei sistemi informatici con intervento rapido del Cosc della Polizia Postale. I tempi di risposta sono molto importanti, soprattutto quando ci sono dati compromessi o un flusso di denaro che va via velocemente nella rete".



