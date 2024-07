Incendi: fiamme alle porte di Nuoro, intervengono gli elicotteri

Dopo che due giorni fa le fiamme hanno minacciato Badu 'e Carros, un altro incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio alle porte di Nuoro, sopra la galleria che porta alla statale 389 e vicino al quartiere di città Giardino.

Le fiamme si sono sprigionate intorno alle 15 avvolgendo l'area di Pratosardo e l'imbocco della statale 131 dcn, che è stata chiusa per qualche ora in direzione Cagliari. Per spegnere l'incendio si sono levati in volo due elicotteri delle basi del Corpo Forestale di Anela e Farcana e quattro squadre del vigili del fuoco. Il rogo è stato domato dopo circa un'ora e la statale 131 dcn è stata riaperta.

Sono in corso le operazioni di bonifica della squadre a terra del Corpo Forestale che hanno avviato le indagini per capire la natura del rogo.



