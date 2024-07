Il grande cinema nelle spiagge più belle di Alghero

I grandi film nelle spiagge più belle: da giovedì 11 a giovedì 25 luglio torna Cinema delle Terre del Mare, il festival della Società Umanitaria di Alghero.

Appuntamenti lungo tutta la Riviera del Corallo, per un mese di incontri e proiezioni con vista sul mare. Tra gli ospiti di questa edizione registi e autori italiani e internazionali.

Molte le opere prime in programma. Animeranno le giornate di Cinema delle Terre del Mare, tra gli altri, Carlo Sironi, Amine Berrada, Paloma Zapata, Gianluca Vassallo, Federico Sacchi, Andrej Korovljev, oltre a Lucia Cardone e Giulia Simi dell'Università di Sassari. "Il festival - spiega la direttrice della Società Umanitaria di Alghero Alessandra Sento - è una dichiarazione d'amore, un tributo e un omaggio alla settima arte e ai suoi rapporti con il mare. Un viaggio fisico e ideale che parte dal centro città, attraversa le più suggestive spiagge del nostro litorale e si conclude a Capo Caccia, dove tutto è cominciato nel lontano 1965 con il Meeting Internazionale del Cinema".

Il viaggio di Cinema delle Terre del mare prende il largo già sabato 6 luglio a Porto Ferro. Un'attenzione particolare sará prestata alle opere prime di qualità e alle pellicole premiate nei più importanti festival del mondo. Il via ufficiale, invece, giovedì 11 luglio a Lo Quarter, alle 18 in sala conferenze, con Àma Gloria - L'estate di Cléo, di Marie Amachoukeli, protagonista al Festival di Cannes 2023. Una rassegna con eventi speciali. Venerdì 12 luglio appuntamento alle 21 allo stabilimento Rosanna nella spiaggia di Maria Pia, per una esibizione di flamenco al tramonto a cura di Luis Doppio e Anna Marras. Altra serata particolare quella di domenica 14 luglio, sia per la cornice - il Nuraghe di Palmavera - che per lo spettacolo in programma, l'esperienza d'ascolto Miss Show Business: storytelling, musica, teatro, video e nuove tecnologie a cura del musicteller Federico Sacchi, protagonista della serata, dalle 21,30.

Il mondo di Monica Vitti è invece al centro della serata di martedì 16 luglio, alle 21, nella sala conferenze de Lo Quarter.

Da un'idea della Società Umanitaria di Alghero tornano gli itinerari cineturistici: due tour alla scoperta del profondo legame tra la Riviera del Corallo e il grande cinema anche con una escursione in barca.



