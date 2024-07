Fusione scali: Confcommercio-Federalberghi, 'bene interesse della Regione'

"Bene che la Regione Sardegna abbia finalmente preso coscienza del problema gravissimo degli aeroporti sardi che, da pubblici e in mano agli imprenditori locali, dovrebbero diventare privati e sotto il controllo di fondi internazionali, secondo i desideri, sempre più sbiaditi, dell'attuale governance della Camera di Commercio. E bene anche che la Regione sia più presente all'interno della compagine azionaria". Lo dichiarano Alberto Bertolotti, presidente di Confcommercio Sud Sardegna, e Fausto Mura, presidente di Federalberghi Sud Sardegna, da sempre contrari al progetto di fusione degli scali.

"Questo, ovviamente, non muove di un millimetro né la sostanza né la forma di quanto stiamo discutendo da anni: la (eventuale) dismissione delle azioni della Camera di Commercio va eseguita con procedura pubblica, trasparente, rispettosa della normativa europea e nazionale. Non si compra un aeroporto con lo stesso aplomb che si utilizza per comprare del pesce al mercato di Via Quirra, tuonano Confcommercio e Federalberghi che "proseguiranno ad esercitare il proprio ruolo di consiglieri camerali (anche se inascoltati, privati dei verbali e delle prerogative di controllo) e di proprietari, pur infinitesimali, di Sogaer. E se anche una sola azione di Sogaer dovesse essere ceduta a terzi, lo sarà a seguito di una gara internazionale. Ne stiano certi tutti".





