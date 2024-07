Formazione sul rischio elettrico per i tecnici degli impianti

E-Distribuzione, la società del gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione, e Unae Sardegna, hanno promosso un seminario formativo sul tema del rischio elettrico e della sicurezza sul lavoro in presenza di impianti elettrici, in collaborazione con Casartigiani e Confapi Sardegna, con il supporto dell'Ispettorato del Lavoro, della direzione regionale dei Vigili del Fuoco e con il patrocinio degli Ordini dei periti industriali di della Provincia di Oristano e delle Provincie di Sassari e di Olbia - Tempio.

Diversi manager di E-Distribuzione hanno illustrato lo sviluppo della rete elettrica di distribuzione della Sardegna, l'esercizio della rete e il suo centro di controllo operativo, la gestione dei guasti e le innovazioni in atto sugli impianti oltre che i temi normativi e le regole da rispettare in prossimità delle linee elettriche. Inoltre, Irene Rosaria Cammarata, Direttrice dell'Ispettorato d'area metropolitana di Cagliari-Oristano, ha presentato la Campagna Europea 2024 sugli infortuni sul lavoro, Roberto Usai, Responsabile Team Ispezione 5 dell'Ispettorato d'area metropolitana di Cagliari-Oristano, ha trattato il tema della Tutela dei lavoratori in relazione al rischio legato ai danni da calore e condizioni climatiche e, infine, l'Ispettore Michele Corona dei VV.FF. ha spiegato le misure di prevenzione incendi connessi alla presenza di impianti elettrici nei luoghi di lavoro e le modalità di intervento e di gestione delle situazioni d'emergenza in prossimità di impianti elettrici.

"Ringrazio l'Unae Sardegna ed esprimo piena soddisfazione per l'interesse che ha suscitato questa importante iniziativa; queste forme di collaborazione tra enti che operano sul territorio a servizio delle comunità sono veramente importanti per la gestione corretta, efficace e condivisa delle situazioni collegate al rischio elettrico", commenta Marcello Coffaro, responsabile Area regionale Sardegna di E-Distribuzione.

secondo Giampaolo Fanti, presidente dell'Unae Sardegna, "siamo orgogliosi di avere promosso questo seminario su un tema molto importante e delicato, riuscendo a coinvolgere tanti operatori, e di averlo fatto in un Centro avanzato di formazione e addestramento dove la promozione della sicurezza viene prima di tutto".



