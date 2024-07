Einstein Telescope: Todde 'unità di progetto e master plan'

"Stiamo istituendo un'unità di progetto sotto la presidenza che si preoccuperà di costruire tutto quello che è il contorno, con un master plan per le infrastrutture, le scuole internazionali e tutto quello che può accogliere una comunità internazionale e la può far insediare correttamente nel nostro territorio".

Lo ha annunciato la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde intervenuta alla firma dell'accordo tra Italia e Spagna per supportare la candidatura di Lula (Nuoro) per la realizzazione dell'Einstein Telescope. Un'intesa siglata dalla ministra dell'università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e dal vice ministro spagnolo della scienza, ricerca e innovazione, Juan Cruz Cigudosa.

"Alla ricerca ci penseranno gli scienziati - ha aggiunto Todde - noi dobbiamo offrire le migliori condizioni affinché si troviamo bene e riescano a svolgere il loro lavoro".



