Cagliari, la spiaggia del Poetto fruibile anche per disabili

Via alla terza edizione di "Un mare di emozioni", progetto che consentirà agli associati dell'Associazione nazionale mutilati invalidi civili, di godersi le vacanze al Poetto. Un novità di rilievo: previsto il raddoppiamento delle postazioni, da 10 a 20. Con il doppio turno (mattina-pomeriggio) il servizio riesce ad offrire ospitalità a 40 associati ogni giorno più accompagnatori.

Dal 15 giugno al 10 Settembre le postazioni, composte da un ombrellone con lettini-sdraio o sedia, saranno a disposizione degli oltre 5000 tesserati dell'associazione . Il progetto è stato presentato proprio al Poetto. "Anmic - ha detto il presidente Fabrizio Rodin - è molto orgogliosa del progetto Un mare di emozioni per la capacità di incidere concretamente e positivamente nella quotidianità di tante persone con disabilità. Grazie a questo progetto ANMIC è in grado di offrire ogni giorno 40 postazioni ombra che, considerati sia i diretti fruitori sia gli accompagnatori, equivalgono a più di cento persone che possono apprezzare il mare e la spiaggia in un contesto accessibile e inclusivo".

Nello stabilimento "Golfo 7", scelto dall'Anmic, per i propri soci, sono disponibili passerelle fino alla battigia, una grande pedana solarium, ampi spazi per servizio spogliatoio, doccia e deposito indumenti senza custodia e sedie job per permettere il transito sulla sabbia e l'ingresso in acqua. La posizione del Golfo 7, inoltre, garantisce la vicinanza di un'ampia area parcheggio e ad una fermata del bus, pertanto lo stabilimento risulta facilmente raggiungibile sia con i mezzi pubblici che con quelli privati. Consente anche l'utilizzo dei servizi igienici comunali accessibili alle persone con disabilità.





