Summer Academy a Cagliari per la scienza al femminile

Una Summer Academy a Cagliari con formazione specialistica per studentesse. Obiettivo: favorire e potenziare la presenza femminile nelle discipline Stem (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica). Comincerà lunedì prossimo e si concluderà il 19 luglio nella sede Ciofs-Fp Sardegna.

Analoghe iniziative si svolgeranno contemporaneamente nei paesi partner: Portogallo, Grecia, Spagna e Slovacchia.

Il 70% delle docenze sarà a cura di docenti donne. Una full immersion di 50 ore, riservata a 25 ragazze degli istituti superiori di Cagliari e dell'hinterland: Motzo di Quartu, Foiso Fois di Cagliari, Scano Bacaredda e De Sanctis Deledda di Cagliari e infine dal Ciofs-Fp di Cagliari. Per l'occasione sarà anche allestita una mostra sulle scienziate nella storia, curata dall'associazione Scienza Società Scienza.

Le attività si svolgeranno attraverso laboratori, visite guidate, esperienze sul campo ed esperimenti scientifici con il coinvolgimento di docenti delle Università di Cagliari e di Genova. Presenti alcuni centri di ricerca e sviluppo, agenzie regionali come Sardegna Ricerche, e poi aziende ed associazioni sarde tra cui Scienza Società Scienza che organizza da anni il Festival della Scienza in Sardegna.

Ad avvicendarsi nelle aule saranno una trentina tra liberi professionisti, imprenditori, docenti universitari e ricercatori. Previsto anche un laboratorio sull'Intelligenza Artificiale. Ci saranno incontri con alcune testimonial, donne impegnate con successo nelle Stem, come Katiuscia Zedda dell'azienda sassarese Abinsula. L'Opificio Innova all'Ex Manifattura accoglierà le ragazze proponendo un laboratorio di Robotica educativa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA