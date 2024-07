Sassari, arrestato ladro specializzato nei furti sulle auto

Era diventato l'incubo dei residenti del centro città, che ogni mattina avevano il terrore di trovare la propria auto svaligiata. Un ladro seriale specializzato nelle spaccate e furti sulle auto in sosta, è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia locale, al termine di una indagine andata avanti per più settimane.

Secondo quanto riscontrato dagli agenti con controlli e appostamenti notturni, l'uomo sarebbe responsabile di quindici colpi messi a segno nelle ultime settimane.

Il ladro aveva perso di mira i quartieri del centro città, in particolare quello di San Giuseppe. Aspettava il buio per entrare in azione spaccando i finestrini delle auto e rubando gli oggetti, di valore o meno, che trovava all'interno.

Un reato per cui era già stato arrestato, in flagranza, nel giugno del 2023, quando era stato bloccato dagli agenti mentre rubava uno zaino con un computer e materiale informatico da un'auto parcheggiata proprio nei pressi della chiesa di San Giuseppe.

L'uomo è accusato anche di ricettazione. Per quattro reati compiuti a maggio, il gip del Tribunale di Sassari ha disposto la misura cautelare del carcere, su richiesta del pubblico ministero, tenuto conto della particolare personalità del soggetto. L'arrestato è stato arrestato nelle strade del centro storico e poi trasferito nel carcere di Bancali.



