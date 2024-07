Nuove entrée al ristorante Casa Grazia, dietro la forma il gusto

Sembra un gelato da passeggio con lo stecco, dentro però non c'è un cuore di amarena o cacao ma un morbido e gustoso impasto di muggine, patata e limone, con un'impanatura croccante di frumento. È accompagnato da una insalatina di cipolla caramellata, pinoli e uva passa. Incuriosisce con la sua forma e i suoi colori e il gioco di consistenze che lo rendono appetitoso ancora prima dell'assaggio. È una delle entrée del ristorante Casa Grazia a Cagliari.

Atmosfera accogliente, cucina di alta qualità e di ricerca, il locale di via Barone Rossi è uno degli indirizzi da segnare in agenda. Ai fornelli Carla Palermo, in sala a far da maitre Enrico Piano, che ha dedicato l'insegna a sua madre Grazia. "La scenografia ha una sua funzione, stimola la fantasia, stuzzica i sensi", spiega la chef. Eleganza nell'impiattamento, dallo stuzzichino di benvenuto al dolce, interessanti combinazioni di gusti, qualità della materia prima selezionata.

Carla Palermo ed Enrico Piano, originari di San Sperate, fanno convivere prodotti e piatti della Sardegna, in particolare del loro paese e di alcune regioni d'Italia, in primis la Toscana, terra fondamentale per la loro formazione professionale. Il tutto insaporito con profumi d'Oriente e dei sud del mondo. Le materie prime spaziano dalle ostriche di Tortolì ai gamberi rossi di Villasimius, bottarga di muggine di Cabras, mozzarella di bufala campana, salsa bernese, la svedese patata hasselback, angus argentino. Richiami asiatici nel chutney e nel katsuobushi giapponese che accompagna il Carpaccio di ricciola.

Scorrendo il menù incuriosisce il Rollè di coniglio lardellato, il suo fondo e tartufo nero. Ricca di gusto è poi la seppia del golfo di Cagliari, ricotta di mandorle, zenzero e pesca grigliata. L'ambiente di Casa Grazia è elegante-informale. Enrico Piano consiglia gli abbinamenti grazie a una cantina ben fornita di etichette locali e nazionali.

Casa Grazia propone anche la versione business lunch, quindi alta cucina a prezzi abbordabilissimi. Il locale si trova a un tiro di schioppo dalla Basilica di Bonaria e da quella paleocristiana di San Saturnino. Un altro degli angoli food cagliaritani dove l'accoglienza familiare si coniuga con il gusto, in un ideale percorso tra tradizioni, storia e buona cucina.

