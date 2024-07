Incendi: martedì 2 luglio giornata da bollino rosso nel Sarrabus

Giornata da bollino rosso per gli incendi domani in Sardegna. Con un nuovo bollettino, la Protezione Civile regionale ha decretato l'estremo pericolo nel Sarrabus, con il preallarme a causa delle alte temperature e del forte vento di maestrale previsto per martedì.

Intanto diventa "alto" nella zona di Cagliari, di Olbia e in mezza Sardegna, soprattutto nella parte occidentale e meridionale, il pericolo di incendio.

"La pericolosità è caratterizzata dal colore Arancione e le condizioni sono tali da poter generare un incendio con intensità del fuoco e velocità di propagazione elevate che, se non tempestivamente affrontato, può raggiungere dimensioni tali da renderlo difficilmente contrastabile con le forze ordinarie, ancorché rinforzate, potendosi rendere necessario il concorso della flotta statale", fa sapere la Protezione civile.



