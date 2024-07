Il caseificio Garau sul podio mondiale con due pecorini

La Sardegna sul podio mondiale all'International Cheese & Diary - Icda. È stata protagonista con due bronzi al prestigioso concorso considerato l' olimpiade del formaggio. Il caseificio Antonio Garau di Mandas conquista, infatti, le due medaglie con i pecorini Baddhe bio e Piccolo giunco al prestigioso Icda che si è tenuto in Inghilterra a Staffordshire County. Coi suoi 128 anni di storia ogni anno registra oltre 5.500 iscrizioni da tutto il mondo.

"Vincere una medaglia all'Icda è un sogno per i produttori di formaggio, è un concorso blindatissimo nel garantire l'anonimato - commentano con grande soddisfazione i titolari Marina e Mimmo Garau, pronipoti del fondatore Antonio - per questo la nostra soddisfazione è immensa". Il riconoscimento arricchisce il già ricco palmares. Piccolo giunco ha vinto quest'anno la nomination all'Italian Cheese Awards, nel 2022 è stato premiato da Gambero Rosso come migliore pecorino sardo sul mercato nazionale ed estero e l'anno successivo ha conquistato l'argento al concorso mondiale World Cheese Awards.

Fondata da Antonio Garau nel 1880 ora giunta alla quarta generazione, l'azienda produce pecorini affinati nelle antichissime cantine in uso ininterrotto da oltre 140 anni. Un caseificio artigianale dove la formatura all'interno dei cestini del formaggio e della ricotta viene fatta a mano, non si utilizzano conservanti, additivi e antimuffa. Collaudate e sapienti tecnologie del passato e innovazione sono un mix vincente per l'azienda sarda.



