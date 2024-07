Festival blues Vulcani festeggia 10 anni di spettacoli

Dieci anni di Vulcani-blues nel Montiferru. Nato nel 2014 a Santu Lussurgiu dall'intesa tra Talk about record e la "Antica Dimora del Gruccione", albergo diffuso che ospita gli spettacoli nella sua corte, riparte sabato 6 luglio con la band La Città di Notte, un gruppo formato da quattro musicisti provenienti da diverse band del panorama musicale sardo (King Howl, Dancefloor Stompers, Stone Seeds).

Sabato 13 luglio continua la one man band romana Spookyman, pseudonimo di Giulio Allegretti. Cantautore, compositore e polistrumentista, Spookyman è noto per il suo stile unisce blues, elettronica e lo-fi. Venerdì 19 luglio chiude l'edizione 2024 l'artista americana Christie Cook, cantautrice, illustratrice e didatta di Albuquerque, New Mexico. Con canzoni accompagnate da chitarra, ukulele, hula horn e shruti box, Christie esplora sogni, giochi di parole e metafore poetiche, esibendosi con gli Abbaquerque e il Coro Lux Oratorio Society.

Dieci anni in compagnia di nomi nazionali e internazionali come Lone Wolf Omb, The Blues Against Youth,Andrea De Luca, Bonny Jack, Dani Franchi, Francesco Piu, Paolo Bonfanti, Lisa Mills, Femi Precious, John Drain e tanti altri. Il festival è, inoltre, servito da banco di prova per gli esordi di nuovi artisti sardi, diventati poi figure di rilievo del blues indipendente italiano, come nel caso del bluesman barbaricino River of Gennargentu o del duo sulcitano Don Leone.

Musica ma anche cibo: nel corso di ogni serata è servita una cena con prodotti di eccellenza delle aziende locali.



