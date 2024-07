Crociera a vela per cinque ragazzi affetti da malattie complesse

Una crociera di quattro giorni in Sardegna, con partenza il 2 luglio dalla Marina di Capitana, per cinque pazienti, quattro minorenni e un maggiorenne, affetti da malattie complesse. Sta per salpare il prgetto "Vela per la Speranza", frutto della collaborazoone tra la struttura di Malattie complesse e nefrourologia pediatrica dell'Arnas Brotzu, diretta da Giuseppe Masnata, e l'Associazione Spina bifida, presieduta da Mario Orgiana. I ragazzi saranno accompagnati nel viaggio da un medico skipper e da un aiuto skipper.

Il progetto, patrocinato dalla presidenza dell'Unicef Italia, nasce con l'obiettivo di migliorare il benessere psicologico dei giovani partecipanti attraverso il contatto con la natura e l'esperienza del mare, promuovendo l'inclusione sociale e offrendo loro un'esperienza di gruppo positiva.

L'imbarcazione che li ospiterà è un 12 metri a vela con un motore ausiliario (Bavaria 38 "Asibiri3"), fornito di moderni sistemi di navigazione, comunicazione e sicurezza.

Attraverso questionari prima e dopo l'esperienza, verrà valutato l'impatto che la navigazione avrà sull'autostima e il benessere dei ragazzi. Il viaggio rappresenta un'occasione per mettersi alla prova: seguire le regole di bordo e imparare a gestirsi appartiene alla cultura del mare e della navigazione e abbraccia, più in generale, l'educazione, la formazione, la riabilitazione, l'inclusione sociale e la terapia.

Dopo la partenza, prima tappa mercoledì 3 luglio alla Marina di Santa Maria Navarrese, giovedì 4 a La Caletta, infine venerdì 5 l'imbarcazione approderà al pontile destriero di Cannigione



