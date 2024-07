Cagliari, previsto oggi annuncio di Nicola nuovo allenatore

Il giorno dell'annuncio di Davide Nicola sulla panchina del Cagliari è arrivato. La lunga attesa per il successore di Ranieri - a meno che non spunti ancora qualche dettaglio da limare - questa volta sembra proprio conclusa: oggi dovrebbe essere il giorno buono.

Fra una settimana il via alla nuova stagione con il primo raduno della squadra ad Assemini per il via alla preparazione in vista del campionato. E ora si deve correre perché alla gara di esordio manca poco più di un mese e mezzo. Risolti i problemi con l'Empoli: il mister era legato da un altro anno di contratto con la società toscana. Nicola in Sardegna, ma non con il difensore centrale dell'Empoli Luperto. I due trasferimenti sembravano legati a doppio. E invece c'è qualche problema. Tanto che il Cagliari potrebbe anche decidere di guardare altrove.

Oggi primo giorno ufficiale di calciomercato. Trattative sempre in corso per Luperto: a complicare la situazione c'è anche l'inserimento di altre squadre, Torino in prima fila. In settimana il Primavera Idrissi al Modena. La formula è quella del prestito oneroso con riscatto e controriscatto. Previsto anche il prolungamento di contratto sino al 2027 con opzione di rinnovo.

Il Cagliari sta cercando rinforzi soprattutto in attacco: è sempre più vicino a Piccoli dell'Atalanta, ma sogna sempre anche Nzola. Altri obiettivi: Zortea, sempre dell'Atalanta e Felici della Feralpisaló. Il Cagliari proverà a far tornare in Sardegna dal Napoli anche Gaetano, ma è un discorso che potrà concretizzarsi soltanto ad agosto, dopo le valutazioni di Conte sul giocatore. In uscita Lapadula ha richieste soprattutto da Pisa, Palermo e Cremonese. Radunovic piace in B, Grecia e Serbia). Paok Salonicco su Marin, Panathinaikos su Hatzidiakos.

Scaduti intanto i contratti di Viola, Aresti e Mancosu.

Ufficiale intanto, il prolungamento del rapporto (sino al 2026) con tecnico e vice della Primavera Pisacane e Battilana. In società Stefano Melis diventa direttore generale. Continuerà a dirigere l'area business e media, accanto a Catte (Ad, area corporate e amministrativa) e Bonato (Ds, area sportiva).





