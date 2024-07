Auto fuori strada nell'Oristanese, muore un 44enne

Ha perso il controllo dell'auto che è finita fuori strada. Questa mattina a San Vero Milis, nell'Oristanese, ha perso la vita un uomo di 44 anni.

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 10 per Putzu Iudu. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, l'uomo, per cause non accertate, ha perso il controllo dell'auto che, dopo una sbandata, è finita fuori strada.

Alcuni automobilisti che transitavano nella zona, vedendo l'auto danneggiata, hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono subito arrivati i vigili del fuoco, il 118 e i carabinieri.

I vigili hanno estratto il 44enne dall'abitacolo, affidandolo alle cure dei medici, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.



