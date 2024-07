All'Exma di Cagliari una mostra con le opere di Gianfranco Setzu

Carte, stampe, tessuti: il Centro comunale d'arte e cultura Exma di via San Lucifero, a Cagliari, ospita "Seeds, old e new works mixed", opere di Gianfranco Setzu. È uno spaccato della produzione ventennale del designer: dal 2007 con "Andy" al 2022 con "Muggine e Passero", carte e vinili ispirati al territorio d'origine.

Il termine "seeds", ovvero semi, rimanda al mondo agricolo e alla ri-generazione: le immagini - questo il senso del progetto - possono ispirare visioni sempre inedite. Innovazione e sperimentazione. Ad esempio con "Storie morbide. Every cuchion has a story to tell (2018)", realizzato con la designer Monica Casu per il "Fuori salone" di Milano, e "Mammaroma (2021) in collaborazione con il Lanificio Leo. E c'è anche il "non-catalogo", in vendita nella biglietteria dell'Exma. È stato realizzato appositamente per l'esposizione affinché tutti possano colorare e rielaborare le immagini, diventando parte attiva del progetto.

La mostra si potrà visitare dal martedì alla domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20. I biglietti (6 euro intero e 3 euro ridotto) consentono l'accesso anche alla mostra "Immagini nel tempo" che racconta la storia dell'Exma, nato come macello pubblico e trasformato poi nel primo centro comunale d'arte della città di Cagliari.



