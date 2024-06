Principio incendio in barca, salvati nelle acque di Cagliari

Due persone salvate dai vigili del fuoco mentre erano a bordo di una barca nelle acque del golfo di Cagliari. Gli specialisti della sezione Navale e Sommozzatori sono intervenuti dopo l'allarme lanciato dal mare per un principio d'incendio. Gli specialisti nautici, con il gommone in dotazione, hanno raggiunto i due in difficoltà. Subito localizzato il problema. L'imbarcazione è stata trainata insieme alle due persone a bordo, in buone condizioni di salute, nel porto di Cagliari.



